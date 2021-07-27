Греки-киприоты никогда не согласятся на создание на севере Кипра независимого государства, контролируемого Турцией. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

Глава греческого правительства, в свою очередь, выразил уверенность что новые действия Турции на Кипре подрывают усилия ООН, направленные на возобновление переговоров.

"Республика Кипр входит в состав Европейского союза и ее представляет законно правительство. Европейский союз никогда не примет в качестве своего члена сепаратистское территориальное образование, но Турция и руководство киприотов-турок настаивают на продвижении своих планов разделения.

В тот же день Брюссель осудил действия Анкары в отношении Северного Кипра и заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу заселения квартала Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, и судьбу которого определяет резолюция Совбеза ООН.

Но в Анкаре утверждают, что позиция Евросоюза не имеет юридических оснований и отражает только взгляды греческой стороны.