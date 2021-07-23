Совет Безопасности ООН осудил заявления Эрдогана и Татара по кварталу Вароша на Кипре

Совет Безопасности ООН выступил против намерений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара передать квартал Вароша на Кипре администрации ТРСК. Совбез выпустил документ, в котором осуждаются заявления Эрдогана и Татара, и содержится призыв к немедленному изменению взятого ими курса, и отмене всех шагов, предпринятых по Вароше с осени прошлого года.

Андреас Хаджихрисанту, постоянный представитель Республики Кипр при ООН: "Все действия по изменению статуса Вароши нарушают совершенно четкие положения соответствующих резолюций ООН. Они должны быть прекращены без промедления. Серьезность событий в Вароше невозможно переоценить, как и их влияние на мир на острове Кипр".

20 июля лидер турок-киприотов Татар заявил, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, то есть передано армией Турции под юрисдикцию гражданской администрации непризнанной ТРСК. Посещавший Кипр президент Турции Эрдоган приветствовал данное решение, вызвав тем самым возмущение международного сообщества.