Австрия: центр вакцинации на колесах

Центр вакцинации на колесах: по австрийскому Зальцбургу ездит автобус, в котором можно сделать прививку от коронавируса. Причем, в отличие от традиционных клиник, предварительно записываться на укол не нужно. Достаточно просто предоставить документы.

Главная целевая группа — молодежь. В Австрии разрешена вакцинация подростков старше 12 лет.

"В среднем мы вакцинируем более ста человек в день. Для начала это очень воодушевляющая цифра. Но нам есть к чему стремиться. Будем просить муниципалитеты популяризировать нашу кампанию", — говорит сотрудник Красного Креста Антон Хольцер.

В "прививочном автобусе" используют вакцину Johnson&Johnson: её легче хранить, и для защиты от вируса хватает одной дозы.

"Это же мое здоровье. Я редко хожу на вечеринки, но я боюсь долгосрочных последствий коронавируса", — говорит житель Зальцбурга Макс Любитц.

"Я смотрю на это немного по-другому. Скорее так: давления все больше, нужно сделать её и всё. Просто покончить с этим", — считает Доминик Любитц.

На сегодняшний день в Австрии вакцинировано уже более половины населения. Сейчас в стране, где живут около 9 млн человек, каждый день регистрируют примерно 300 случаев заражения коронавирусом.