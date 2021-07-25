Полинезийцы ждут от Макрона признания

Жители французских островов южной части Тихого океана надеются, что президент Республики Эммануэль Макрон решит вопрос о выплате компенсаций жертвам радиации, после десятилетий ядерных испытаний в этом регионе. Эти испытания остаются источником негодования во Французской Полинезии, где они рассматриваются как свидетельство расистских колониальных взглядов.

"Мы ожидаем, что так же, как он признал преступлением колонизацию, имевшую место в Алжире, он объявит преступлением и формой колонизации всё, что связано с ядерной энергетикой здесь, в Тихом океане", - считает священник Огюст Уэбе-Карлсон, глава "Ассоциации 193", борющейся за предотвращение атомных войн".

"Попросить прощения, вот и всё, этого достаточно. Просить прощения - это большой шаг", - говорит одна из активисток движения.

По данным авторов расследования о французских ядерных испытаниях в Полинезии, почти все местное население подверглось воздействию радиации в 60-70-х годах прошлого века. Но компенсации получили лишь несколько десятков человек.

Французская Полинезия площадью 4 тыс. км² суши включает острова Общества, острова Туамоту, Маркизские острова, острова Острал (Тубуаи), отдельно выделяют острова Гамбье, которые находятся возле Туамоту.