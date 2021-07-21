Второе рождение: в Будапеште оцифровали фильмы братьев Люмьер

В Будапеште оцифровали видеоролики, снятые в Венгрии компанией братьев Люмьер в 1896 году. Оригинальные пленки были переданы Францией. Удивительно, что материал сохранился до наших дней. Более того, пленки оказались в прекрасном состоянии. В венгерском Национальном институте кино этот проект назвали историческим.

Дьердь Радуй, директор Национального института кино: "С момента тех съемок прошло 125 лет. И вот впервые эти оригинальные негативы прибыли в Венгрию. С данными пленками работали операторы компании братьев Люмьер. Эти люди снимали уличные сцены в Будапеште, а также достопримечательности города".

Для преобразования изображения на кинопленке в цифровые видеофайлы было использовано устройство стоимостью около миллиона евро.

Результат получился невероятный: исходные кадры практически имеют качество 4K. Раньше сцены, снятые в позапрошлом веке, можно было увидеть на копиях гораздо худшего качества.

Мартон Куруц, менеджер, Национальный институт кино: "Вы должны представить себе, что в прошлом фильмы демонстрировали на ярмарках. Это был такой аттракцион. Полиция давала разрешение на работу киномеханикам. Устанавливались специальные палатки, где собственно показывали кино. Ну, а за этими тентами, мог, например, располагаться и тир".

В скором времени оригинальные кинопленки будут возвращены во Францию, но желающие теперь смогут ознакомиться с обновленной версией отснятого материала.

Адам Мадьяр, Euronews: "Впервые увидеть оцифрованные ролики смогут посетители Музея Людвига в Будапеште. Выставка об истории венгерского кино здесь начнет работать с 28 июля".