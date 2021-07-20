COVID в Олимпийской деревне

Пока спортсмены-олимпийцы продолжают прибывать в Токио, организаторы игр подсчитывают зараженных. За последние сутки девять человек, непосредственно связанных с проведением соревнований, сдали положительный тест на коронавирус. Таким образом общее число больных COVID-19 достигло 71 человека. Среди них — три атлета: двое южноафриканских футболистов и игрок в пляжный волейбол из Чехии. Впрочем, сами спортсмены отмечают, что организаторы хорошо справляются с ситуацией.

"В Японии делают всё возможное, чтобы вспышки COVID-19 не было. Думаю, если мы — спортсмены и члены команд — будем следовать протоколам и ограничениям... Мы сдаем тесты каждый день, мы уже сдавали их каждый день за три-четыре недели до начала игр. Мы делаем всё, что можем, чтобы оставаться настолько здоровыми, насколько возможно", — рассказала британская легкоатлетка Эбигейл Ирозуру.

Кроме уже ставших классическими тестов на коронавирус организаторы предписали участникам носить маски всё время, когда они не спят, не едят и не участвуют в соревнованиях, а также соблюдать социальную дистанцию.

"Я до сих пор нахожусь в Токоразаве, в кампусе Университета Васэда. Здесь все гораздо более расслаблены. По утрам мы сдаем тесты и отмечаем, как себя чувствуем, в специальном приложении OCHA. Остаток дня мы проводим между ареной и спальнями. Но сейчас эмоции начинают понемного меняться, становиться более реалистичными. В этом и есть радость Олимпийских игр", — говорит итальянская фехтовальщица Мара Наваррия.

Соревнования в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа — на фоне массовых протестов среди японцев. Ситуация с пандемией в стране остается непростой: в понедельник в Японии зарегистрировали 2 368 случаев заражения, около половины из них — в столице. Судя по опросам, большинство жителей страны выступают против проведения Олимпийских игр в этом году. Из-за массового недовольства один из основных спонсоров нынешней Олимпиады, компания Toyota, сняла связанную с играми рекламу с телеэфира, а её руководство приняло решение не присутствовать на церемонии открытия.