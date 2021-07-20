Еврокомиссия принимает очередные меры против отмывания денег

Европейские банки, обладая современной технологией, никак не могут искоренить старую практику отмывания денег. В последнее время разразилось несколько скандалов вокруг таких «прачечных», в том числе датского Danske Bank, через который "постирнули" 200 млрд долларов. За решение проблемы легализации капиталов, заработанных преступным путём, взялась Еврокомиссия. Брюссель планирует создать новое агентство по надзору за оборотом грязных денег. Оно будет, в частности, перекрывать денежные потоки террористам.

«За историей грязных денег скрываются ужасные преступления, очень вредные для граждан, общества, семей и общин, - сказала еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс. - Следовательно, борьба с отмыванием денег - это борьба с преступностью в самой её основе. Мы обнаружили пробелы в нашей нормативно-правовой базы, решили, как их закрыть, и сказали, что никогда больше такого не допустим».

Вот некоторые из ключевых элементов пакета мер по борьбе с отмыванием доходов:

- Агентство будет следить за трансграничной финансовой деятельностью, имея право налагать штрафы;

- Он будет контролировать провайдеров криптовалюты;

- Вводится лимит на оплату наличными в 10 тыс евро.

Еврокомиссия за много лет ввела уже несколько наборов подобных правил, но не все они возымели одинаковый эффект по всему Евросоюзу. Член бюджетного комитета Европарламента надеется, что эти и новые директивы будут выполняться всеми государствами ЕС:

«Есть ещё страны-члены, которые не приняли четвертую и пятую директивы о борьбе с отмыванием денег, - сказал Ээро Хейнялуома. - Мы должны быть уверены, что для всех нас действуют одинаковые правила, и у всех нас есть одинаковая возможность быть пойманными, если такого рода криминальные деньги мы переводим из страны в страну ».

Если Европарламент и страны-члены одобрят создание агентства по борьбе с отмыванием денег, оно появится в 2024 году и заработает в полной мере позже. Разместить его штаб-квартиру себя вызвалась у себя Германия, хотя, вероятно, будут и другие претенденты.

А тем временем, государства несут потери от этого незаконного бизнеса. В подозрительную финансовую деятельность вовлечены в ЕС ежегодно более 150 млрд евро.