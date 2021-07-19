Якутия в огне: спасатели тушат лесные пожары с воздуха
Якутск окутан дымом из-за мощнейших лесных пожаров. Жители носят респираторы, в город почти не проникает солнечный свет. Аэропорт столицы республики на сутки прекратил работу, но на данный момент он снова принимает рейсы. Из-за плохой видимости было также приостановлено движение судов на реке Лене, на паромной переправе образовалась километровая очередь из автомобилей.
Всего в зоне задымления находится около 60 населенных пунктов.
В республике Саха (Якутия), 83 процента территории которой покрыто деревьями, огонь прошел по полуторам миллионов гектаров леса. По данным на понедельник, в регионе зарегистрировано 216 очагов возгорания.
В тушении пожаров участвуют около двух тысяч человек и трехсот единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС. По словам главы региона Айсена Николаева, благодаря усилиям спасателей, в Якутии стало на 85 пожаров меньше, чем неделю назад.
Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году лесные пожары прошли по 6 миллионам гектаров леса.
Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации. С первого июля жителям запрещено посещать леса.