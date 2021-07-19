Волонтёры спасают редких животных долины Рейна

В долине Рейна, как и во многих других водно-болотных районах мира, снижается биоразнообразие. Чтобы защитить редкие виды животных, здесь реализуется трансграничный проект. Так под опеку учёных попал домовый сыч. 25 лет назад этот небольшой представитель семейства совиных оказался здесь на грани исчезновения.

Причиной тому было сокращение числа деревьев, в дуплах которых эти птицы селятся. Сейчас дела обстоят гораздо лучше, благодаря посадке садов и установке вот таких домиков, в которых сычи вьют гнёзда.

«В настоящее время, в 2021 г., в Эльзасе насчитывается около 700 пар сычей — рассказывает волонтёр и натуралист-любитель Доминик Берсюдер. — То есть мы перешли от 150 пар в 1990-е г. к 700, благодаря деятельности волонтёров, любящих сычей и предпринимающих меры по их охране и увеличению их популяции».

Всего в рамках франко-германского программы «Рамсарское биоразнообразие» под опеку попали шесть видов животных. На программу выделено 1,22 млрд евро. Половину этой суммы предоставил Европейский союз.

Ещё один подопечный вид — чибис. Из-за осушения травяных болот и превращения их в сельскохозяйственные угодья, этой птице стало негде селиться. Чтобы исправить эту несправедливость, на нераспаханных участках между угодьями были созданы специальные заболоченные пруды, в которых чибисы могут найти себе пропитание: личинок и членистоногих. А значит и совьют себе поблизости гнёзда.

«Не будем забывать, — говорит сотрудник французской Лиги защиты птиц Кати Зелль, — что жизнь встроена в длинную пищевую цепь. Если есть чибис, значит есть те, кем чибис питается, которые, в свою очередь, питаются специфической растительностью. Это то, что называется функционирующей экосистемой, частью которой люди тоже являются».

Речные крачкиоблюбовали плоты, спущенные для них волонтёрами на воды Рейна. Раньше они гнездились на галечных островках, которые исчезли после работ по углублению русла реки.

Птицы не догадываются о существовании государственных границ. Поэтому, как подчёркивает орнитолог и научный сотрудник Института экологии и охраны природы в г. Бюль (Баден-Вюртемберг) Маре Хайдер, работа ведётся по обе стороны Рейна:

«У речных крачек одна и та же проблема по обе стороны Рейна: они не могут найти привычные мест гнездования. А так как они свободно перемещаются с немецкого на французский берег, лучше нам решать эту проблему вместе».

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Защитники окружающей среды настаивают на необходимости изменить нынешние способы ведения сельского хозяйства так, чтобы не разрушать места обитания птиц, которые, между прочим, могут быть очень полезны для выращиваемых растений.