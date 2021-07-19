Венгрия: скандал вокруг слежки за журналистами

Четыре венгерских журналиста были включены в базу данных объектов, за которыми велось наблюдение при помощи шпионского софта Pegasus, разработанного израильской компанией и проданного в более чем 10 стран. Один преследуемых, Давид Дерсеньи, работал в HVG. Он говорит, что выполнял обычную работу журналиста, ничего особенного, но в списке тех, за кем велось наблюдение, оказалась и его бывшая жена: вредоносное программное обеспечение было установлено на её мобильником телефоне. Это больше всего расстраивает Дерсеньи:

"Ее личная жизнь, её сообщения и, конечно же наши дети. Ведь всем известно, что вся жизнь людей сейчас находится в их телефонах, они обмениваются сообщениями, отправляют фотографии, и эта семейная информация не имеет никакого отношения к разведданным".

Более 80 журналистов из 17 изданий из 10 стран месяцами работали над раскрытием этого дела. Техническая группа Amnesty International проверила 50 мобильных телефонов, 25 из них оказались явно заражены Pegasus. Согласно отчётам, среди стран, на которые приходится большинство случаев слежки - Азербайджан, Венгрия, Казахстан и Саудовская Аравия. При контакте со СМИ, участвовавшими в расследовании, представители этих стран отрицали, что использовался Pegasus.

"Эта история доказала, что можно совершенно нерегулируемым образом покупать шпионское программное обеспечение, а затем использовать его для наблюдения за людьми и, в некоторых случаях, для разрушения жизни этих людей", - говорит Арон Деметер из Amnesty International Hungary.

Телефон журналиста-расследователя Direkt36 Андраша Шабо также был проверен. По версии следствия, его взламывали дважды, причём оба раза в течение нескольких недель после публикации очередной важной статьи. О точных мотивах злоумышленников журналист может только догадываться:

"Я хотел бы знать, интересовались ли они кругом моих знакомых, смогли ли выяснить, с кем я контактировал, с кем разговаривал, кто мои источники. Само собой разумеется, я также был обеспокоен тем, не подвергал ли невольно этих людей опасности - но, к сожалению, не смог получить ответы на эти вопросы".

При контакте со СМИ, участвовавшими в расследовании, представители вышеупомянутых стран отрицали, что использовали Pegasus. Но это дело вызвало международный резонанс.

Адам Мадьяр, Euronews, Будапешт:

"Новости о скандале с прослушиванием телефонных разговоров были на первых полосах крупных зарубежных СМИ, но проправительственная венгерская пресса почти не освещала их. Со стороны кабинета министров первой, кто заговорил об этом деле, была министр по делам семьи Каталин Новак, но она только сказала, что не имеет отношения к слухам в прессе".