Pegasus следит за журналистами

Более 10 стран, в том числе Азербайджан и Казахстан, использовали для слежки за людьми шпионскую программу Pegasus , которая была им продана израильской фирмой NSO Group. О данных расследования, проведённого при технической поддержке правозащитных организаций Amnesty International и Forbidden Stories сообщили сразу 17 изданих из разных стран - такие, как The Washington Post, The Guardian, Haaretz и другие.

Программное обеспечение Pegasus позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих электронных устройств и широко применялось властями указанных стран для взлома телефонов и компьютеров интересующих их людей. Сколько именно устройств было взломано, точно неизвестно, называется цифра примерно в 50 тысяч. Среди выявленных жертв взлома - журналисты таких изданикй как CNN, New York Times и Al Jazeera , гражданские активисты, правозащитники, политики, главы государств и правительств, и даже несколько членов королевских семей арабских стран. Выяснилось, что шпионский софт Pegasus был установлен и на телефон невесты саудовского журналиста Джамала Хашогджи, убиттого во время посещения посольства своей страны в Турции.

Исполнительный директор и основательница Forbidden Stories Сандрин Риго объясняет:

"Это программное обеспечение невидимо, поэтому вы не знаете, когда на вас напали и заражён ли ваш телефон. Обычно, когда этот шпионский софт устанавливается на вашем телефоне, он может извлекать из него всё, что угодно, всё, что вы на нём установили: фотографии, электронные письма, коды доступа. Они даже могут видеть сообщения, которыми вы обмениваетесь в зашифрованных приложениях - таких, как Signal или WhatsApp, так что практически вся ваша жизнь находится в их руках".

Согласно отчётам, среди стран, на которые приходится большинство случаев слежки - Азербайджан, Бахрейн, Венгрия, Казахстаня, Мексика и Саудовская Аравия. При контакте со СМИ, участвовавшими в расследовании, представители этих стран отрицали, что использовался Pegasus .