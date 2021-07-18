Наводнение в Европе: ливни движутся на восток

Пока на западе Германии спасатели разбирают завалы после разрушительного наводнения уходящей недели, ливни ушли на юго-восток страны и в соседнюю Австрию.

В ночь на воскресенье проливные дожди обрушились на немецко-чешскую границу. В регионе — подтопления, железнодорожное сообщение между странами остановлено.

Стихия ударила и по Баварии. Река Ахе вышла из берегов, и из района Берхтесгаден были эвакуированы более 60 человек. Есть жертвы. Из-за наводнения и оползней в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Мой дедушка живет наверху. Он прожил здесь почти всю свою жизнь, но не помнит, чтобы когда-либо всё было настолько плохо", — рассказала местная жительница.

Город Халлайн в австрийской земле Зальцбург накрыло водой. Потоки тащили по улицам припаркованные машины, а людей буквально выносило из дверей и открытых окон домов.

По данным спасателей, в субботу вечером в Вене выпало больше осадков, чем за предыдущие семь недель.