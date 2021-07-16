Лашет: "Наводнение исторического масштаба"

Премьер-министр федеральной немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет заявил в пятницу, что экономический ущерб от наводнения на западе и юго-западе страны будет огромным. Несколько заводов затоплены, а основная инфраструктура (в том числе участки автомагистрали A1, ведущей из Кельна в Бонн) снесена. Пострадали более половины из 53 округов, погибли десятки людей, повреждены сотни зданий.

"Наша земля переживает наводнение исторического масштаба. Мы отремонтируем дома, отремонтируем мосты, отремонтируем транспортные пути. Но человеческие жизни, унесённые этим наводнением, невосполнимы", - сказал Лашет, который собирается представить свою кандидатуру на пост канцелера на предстоящих выборах.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к более решительной борьбе с глобальным потеплением в свете разрушительных наводнений на западе страны, вызванных необычно сильными дождями:

"Только решительно взявшись за борьбу с изменением климата, мы сможем в определённых пределах обуздать подбные экстремальные погодные ситуации - такие, как та, с которой мы столкнулись сейчас".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Исландии, выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что руководство Евросоюза не оставит в беде страны, пострадавшие от потопа.

"Наводнения, которые мы наблюдаем сейчас в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, ужасны. Еврокомиссия уже задействовала механизмы для поддержки и помощи этим странам-членам ЕС, которые столкнулись с катастрофическим сценарием развития событий".

Чрезвычайное положение объявлено в округе Арвайлер на западе ФРГ, где несколько городов остались отрезанными от внешнего мира, и ситуация остаётся чрезвычайно серьёзной. Сотни людей здесь числятся пропавшими без вести. Пострадавших спасают при помощи вертолётов.