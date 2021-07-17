Митинги против вакцинации во Франции

В нескольких крупных городах франции десятки тысяч людей на вышли на митинги протеста против вакцинации, более широкого применения в стране санитарного сертификата и политики властей в области борьбы с пандемией. В Париже были организованы три демонстрации. Собравшиеся обвинили президента Эммунуэля Макрона в авторитаризме.

В целом демонстрации по всей стране прошли мирно, но в Париже, Лионе и Дижоне манифестации переросли в беспорядки.

Первую дозу вакцины во Франции получили более 37 млн человек, полностью привиты свыше 30 миллионов. В субботу во время посещения центра вакцинации в департаменте Атлантические Пиренеи премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал жителей страны как можно быстрее сделать прививку от коронавируса.

"Вакцинация предоставляет защиту. Вакцинация даст нам больше свободы действий. Именно это мы подразумевали, предлагая ввести санитарный пропуск в рамках подготовки следующего этапа мер борьбы с кризисом", — заявил Жан Кастекс.

На следующий день после того как президент объявил о введении с 1 августа паспорта вакцинации для посещения баров, ресторанов и торговых центров, на прививку записались сразу миллион жителей Франции. В последние дни в стране отмечается рост заболеваемости Covid-19 , в основном в туристических районах.

Национальное собрание рассмотрит законопроект о "санитарном сертификате" в среду.