Удар стихии привел к масштабным разрушениям

Более сотни тысяч человек остаются без электричества из-за последствий природной катастрофы на западе Германии. Городок Эрфштадт-Блессем — один из наиболее пострадавших от удара стихии населенных пунктов региона. В пятницу спасателям с помощью надувных лодок удалось вызволить из заблокированных домов 50 местных жителей. Оползни разрушили здесь множество строений, включая жилые дома и средневековую крепость. Самым масштабным стало смещение грунта на окраине города в гравийном карьере.

Жертвами наводнений в Германии стали уже свыше 120 человек.

"Я живу на склоне и мне очень повезло. Можно сказать, что в какой-то мере трагедия обошла нас стороной", — говорит житель Эрфштадта.

Проливные дожди необычайной силы привели к внезапному разливу рек. Сотни жителей федеральных земель федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и и Рейнланд-Пфальц все еще числятся пропавшими без вести, так как до сих пор не удалось восстановить связь с целым рядом населенных пунктов.

На западе страны действует режим военной катастрофы.

Тысячи людей не могут вернуться в свои дома. Многие потеряли не только крышу над головой, но и свой бизнес. Владелец гостиницы "Friedrichs" в Гюменде рассказывает: "Нас затопило в чрезвычайно короткий строк. Уровень воды превышал два метра. Вы можете видеть, что вода остановилась как раз под вывеской нашей гостиницы. Все наше хозяйство уничтожено".

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что все пострадавшие от стихийного бедствия жители получат краткосрочную и долгосрочную помощь со стороны федерального правительства.