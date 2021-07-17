Последствия наводнений в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправятся в федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая сильнее других пострадала от катастрофических наводнений. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 110 человек — при этом пропавшими без вести числятся около 1300.

В пятницу минобороны Германии ввело на западе страны режим чрезвычайной ситуации, предоставив военным право действовать по своему усмотрению.

Масштабы разрушений колоссальны.

"Много пропавших без вести, в том числе пожилых. Некоторые из них не успели выбраться из кровати и подняться на второй этаж, настолько быстро всё произошло."

Более 100 тысяч человек до сих пор остаются без света, целые районы остаются без газа. Уровень воды остаётся высоким, но постепенно идёт на спад. Начинается разбор завалов и восстановительные работы.

"Я едва не пла́чу. Мы столько труда вложили, всё было так хорошо — и всё пропало в один момент. Всё придётся строить заново. Так ужасно, так больно."

Немецкие "Зелёные", ведущие предвыборную кампанию, не преминули воспользоваться случаем, чтобы напомнить о важности борьбы с изменением климата. За это партию подвергли критике соперники из "Свободных демократов", которые свою кампанию на фоне трагедии приостановили.