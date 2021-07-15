Наводнение в Германии : климат на повестке

Катастрофические последствия наводнения на западе Германии, которое привело к гибели десятков людей, вызвали шок у жителей страны и её руководства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в Вашингтоне на переговорах с американским президентом, выразила соболезнования родным и близким жертв.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Меня глубоко потрясло то, что я увидела на кадрах, - полностью затопленные города. Я думаю о тех, чьи жизни унесла эта катастрофа. Мы не знаем точного числа жертв, но их будет много".

Между тем, многие немецкие политики связывают случившееся с глобальным потеплением климата и призывают власти принять решительные меры по его защите.

Того же мнения придерживается экоактивистка Грета Тунберг. В своём микроблоге она опубликовала предупреждение о неизбежном увеличении числа природных катаклизмов.

На встрече со спасателями в одном из пострадавших от стихии районов преемник Меркель на посту председателя ХДС и кандидат в канцлеры Армин Лашет заявил:

"Мы будем всё чаще наблюдать эти экстремальные погодные явления. Это означает, что нам необходимо активизировать усилия в борьбе с климатическими изменениями".

Один из его оппонентов - кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель - призвала не использовать трагедию для "климатической пропаганды".

Аналитики полагают, что ЧП на западе Германии внесёт коррективы в повестку основных политических сил страны в преддверии выборов в Бундестаг.