Спасение самого южного ледника Швеции

Самый южный ледник Швеции, расположенный на горе Хелага, за последние 100 лет потерял 40% своей площади. Ученые решили накрыть часть ледового щита брезентом. В отличие от подобных проектов в других странах, исследователи отказались от использования вертолета и сами доставили покрытие на ледник, чтобы сократить свой углеродный след в атмосфере.

Эрик Хасс, гляциолог: "Даже небольшой проект может немного изменить ситуацию. Если у нас получится хотя бы на метр сократить площадь таяния, это прекрасно".

В Швеции такой эксперимент проводится впервые, если он окажется успешным, то будет организована более масштабная попытка по спасению ледника.

В этом году июнь в Швеции стал третьим в числе самых жарких за всё время метеонаблюдений.

По оценкам ученых, таяние ледников приводит к дополнительному выбросу углекислого газа в атмосферу, тем самым процесс потепления климата на планете ускоряется.