В Грузии требуют отставки правительства после гибели телеоператора

Тысячи людей вышли в воскресенье на митинг в Тбилиси с требованием отставки правительства Грузии после смерти телеоператора Александра Лашкаравы, который был жестоко избит неделю назад крайне правыми во время акции протеста против гей-парада, а через несколько дней скончался.

Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Экс-депутат парламента, лидер политической организации "Дроа" Елена Хоштария облила краской вход в Дом правительства.

37-летний Лашкарава, оператор независимого телеканала "Пирвели", был найден мертвым в своей постели рано утром в воскресенье. В результате избиения он получил переломы костей лица, ему сделали операцию. МВД Грузии обвинило оператора в употреблении спиртного перед смертью и опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, снятые в субботу. На них видно, как Лашкарава шатается, падает, а затем поднимается и идет домой.

Намеченный на 5 июля гей-парад в Тбилиси был отменен на фоне массовых протестов его противников. Свой гнев они выплеснули не только на представителей ЛГБТ-сообщества, но и на журналистов, освещавших те события. В результате нападений радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ.