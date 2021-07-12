Еврокомиссия предлагает использовать рынок квот на выбросы CO2

Европейская комиссия представит в среду крупный пакет законодательных предложений для достижения одной из главных своих целей – добиться сокращения выбросов углекислого газа странами-членами ЕС на 55% к 2030 году. План, известный как "Готовность 55", включает введение новых правил борьбы с изменениями климата и обновление уже существующих правил.

Многие отрасли европейской экономики, такие как наземный и воздушный транспорт, уже заявили, что перейти на новые виды типы двигателей, не потеряв значительное количество пассажиров и грузов, за этот срок они не смогут. Зато им могут прийти на помощь те отрасли, которые быстрее становятся экологически чистыми. За рынком квот на выбросы наблюдает Сэм ван ден Плас:

«Загрязнители должны будут платить за выбросы парниковых газов, а пока это не так. Более 90% всех выбросов в таких секторах, как сталь, цемент и химия, в основном покрываются бесплатными квотами на выбросы".

Много производят углекислого газа промышленные предприятия и электростанции, не перешедшие на возобновляемые источники сырья и энергии. На них приходится около 40% всех выбросов в ЕС. Эти "небокоптители" будут вынуждены расплачиваться за отставание и неэкономичность.

План "Готовность 55" впервые предусматривает включение в систему торговли квотами на углекислый газ морского судоходства. Но на него приходится в Евросоюзе 13% всех выбросов, связанных с транспортом. Глава Ассоциации судовладельцев Мартин Дорсман согласен на всемирное регулирование своей отрасли:

«Судоходство - это глобальная отрасль, поэтому мы отдаем предпочтение не европейским, а международным правилам».

Однако климатические активисты заявляют, что международные организации, контролирующие выполнение экологических требований, работают недостаточно быстро. Представитель судовладельцев принимает задачу 55-процентного сокращения, но просит о помощи в ее выполнении:

«Мы обсуждаем наиболее эффективный способ. Например, можно создать специальный фонд для европейского карбонового рынка, из которого будет поддерживаться переход судоходства на чистые технологии. Из этого фонда можно будет финансировать новые исследований, инвестировать в портовую инфраструктуру. В конечном итоге, для декарбонизации нам нужны новые виды топлива".

План также предусматривает создание более жёстких условий для гражданской авиации, осуществляющей рейсы внутри Евросоюза. Брюссель признаёт, это значительно увеличит «конкурентное преимущество не-европейских компаний и узловых аэропортов, находящихся за пределами ЕС».

Вообще всей экономике Евросоюза грозит отставание, если другие регионы мира не будут также активно бороться за спасение климата планеты.