Равновесие на выборах в Болгарии

Болгары в воскресенье проголосовали на парламентских выборах, которые стали вторыми в стране за последние три месяца. По итогам предыдущих коалиционное правительство сформировать не удалось. На этот раз ожесточенная борьба развернулась между партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" экс-премьер-министра Бойко Борисова и антиэлитной партией-новичком "Есть такие люди" во главе с певцом и телеведущим Слави Трифоновым. Они, по предварительным данным, набирают по 23-24 процента голосов.

"Сегодня был хороший день для болгарской демократии, - поздравил своих сторонников в "Фейсбуке" Трифонов. - Это были самые честные выборы в истории страны. И не из-за того, что есть такие оценки экспертов, а из-за новых правил голосования, которые ограничивают до минимума возможность покупки голосов, голосования, контролируемого корпорациями, и феномен "мертвых душ".

До окончательного распределения мест в парламенте еще далеко. Пока не подсчитаны голоса избирателей за границей, так как не все участки закрылись одновременно. Поэтому в стране пока царит неопределенность.

Дамиан Воденичаров, Euronews: "Самым большим сюрпризом сегодняшних выборов является то, насколько близки результаты главных оппонентов, а также претендентов на третье и четвертое места. Так что еще ничего не решено. Все рассчитывают на голоса из-за границы, которые могут дать им преимущество".

Еще один неприятный сюрприз - низкая явка, она составила около 40%. На тот момент, когда объявляли первые результаты, финал Евро интересовал людей гораздо больше, чем политика.