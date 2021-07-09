Видеонаблюдение: помощь или угроза?

Эти камеры просто защищают жителей Белграда? Или они также могут следить за ними? В спор об этом даже вмешался Европейский союз. Мы отправились в Сербию, чтобы изучить ситуацию.

Активисты бьют тревогу

Мы встретили здесь Андрея Петровского, специалиста по кибербезопасности и основателя общественного фонда SHARE. Он занимается изучением камер наружного наблюдения, помечая те, которые, на его взгляд, могут быть оборудованы программой распознавания лиц:

«Эти камеры могут распознавать лица, предметы, номера автомобилей и т.п. Они могут распознавать любое действие людей, которое происходит рядом с ними. Эти данные затем сохраняются в базе данных министерства внутренних дел и полиции, которые могут их изучать и сопоставлять с данными из других источников, с информацией, которая у них уже есть».

Активисты SHARE утверждают, что они обнаружили по крайней мере 1200 распознающих лица камер производства китайской компании Huawei. Но правительственные органы категорически отрицают, что система распознавания лиц в этих камерах включена и используется. По официальным данным, эти камеры помогают контролировать уличное движение и расследовать правонарушения. Установка оборудования началась в 2019 г. и ускорилась во время пандемического карантина, что́ усилило подозрения критиков.

Активистов официальные заявления не убеждают. Они нарисовали целую схему того, как эта система наблюдения устроена. «Белград – достаточно безопасный город, считает Андрей Петровский. – Нам как специалистам не кажется, что есть достаточные устанавливать в нашем городе систему такого пристального наблюдения».

По словам Петровского, вывод о том, что установленные камеры могут распознавать лица они сделали по косвенным признакам, прочитав отчёт МВД, предоставленный Уполномоченному по защите общественно значимой информации и персональных данных. С точки зрения активистов, тот факт, что правительство консультировалось с этим должностным лицом, доказывает намерение использовать биометрические данные.

Официальный комментарий

Нам не удалось договориться об интервью с пресс-службами президента республики, премьер-министра, министерства внутренних дел и полиции. Никто не захотел с нами встречаться. Но на наши вопросы ответил Уполномоченный по охране общественно значимой информации и персональных данных Милан Маринович. Он сказал, что правительство заверило его в том, что программа распознавания лиц не используется, так как это запрещено действующими законами. В ответ на вопрос: почему были установлены камеры, поддерживающие такую программу, он признал, что есть проблема недостаточной открытости:

«Об этом мало известно и это порождает подозрения у граждан. Такого не должно быть. Я считаю, что у правительства или министерства внутренних дел нет оснований утаивать информацию о своих планах, об этапе их реализации и о том, как реализуются проекты «Безопасный город» и «Безопасное общество».

Мнение Евросоюза

Вопросом возможной установки в Сербии системы ведеонаблюдения с распознаванием лиц заинтересовался Европейский союз. Его действующее законодательство разрешает использовать биометрические данные только в исключительных случаях. Ситуацию в Сербии прокомментировала пресс-секретарь ЕС по вопросам расширения Ана Писонеро:

«Как кандидат в члены ЕС Сербия приняла на себя обязательства привести своё законодательство в соответствие с нынешними и будущими правилами ЕС, в том числе по вопросу защиты персональных данных. С этой целью Сербия приняла в 2018 г. новый закон о персональных данных. Мы следим за этим вопросом и обсуждаем с сербским правительством. Оно проинформировало нас, что Сербия приостановила обработку биометрических данных до приведения в соответствие с законом о персональных данных других законодательных актов».

Стоит ли опасаться видеонаблюдения?

Специалисты по кибербезопасности, с которыми мы встретились, считают, что развитие технологии, по их словам, сделало видеонаблюдение повсеместным, недорогим и создающим риски.

«Если в городе установлены камеры, а я по нему гуляю, — рассказывает Владимир Радунович, сотрудник DIGWATCH, — кто-то может сказать: «система, сообщи мне, когда Влада будет в этом месте или том, когда увидишь его» и таким образом будет следить за мной в реальном времени. Это возможно делать, используя распознавание лиц. Это опасно. Можно сказать: "Я не преступник, мне всё равно". Люди иногда говорят: "Мне нечего скрывать: куда я иду, что́ делаю". Но это неправильно. Нам нужно иногда оставаться одним, да же если мы не делаем ничего плохого, не так ли?»

Совместить права человека и правопорядок

Невена Ружич, юрист и специалист в области защиты персональных данных, работает в сербском Фонде Сороса. Она считает, что правила использования видеонаблюдения не должны противоречить конституции:

«Мы говорим о свободе передвижения, свободе самовыражения и свободе собраний. Мы также говорим о свободе исповедовать свою религию. То есть мы говорим о правах и свободах, закреплённых в нашей конституции и Европейской конвенции прав человека. Нам нужно совместить предлагаемые меры – такие как распознавание лиц с целью борьбы с преступностью, но без ограничений и уточнений – с этими правами и свободами».

Итак, камеры уже установлены, но правил их использования пока нет. У активистов вызывают подозрения, которые власти отвергают, но не дают ответы на все вопросы.