До лидера Словении критика Европарламента не дошла

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Европейцы переходят в режим летних отпусков, и новости на этой неделе обнадеживали. Похоже, что экономическое восстановление быстро набирает обороты. Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает достичь своей цели - вакцинировать 70% взрослого населения в июле.

Что касается политики, то не слишком удачным было начало шестимесячного председательства в ЕС Словении. Её правительство обвиняют в нарушении свободы прессы, подрыве независимости судебной системы и отказе сотрудничать с новой Европейской прокуратурой, задача которой - расследовать нецелевое использования средств ЕС.

Словения - проблема для всех европейцев

Правительством Словении руководит Янез Янша, который однажды был приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции и который считает, что Трамп победил на последних президентских выборах в США.

На этой неделе в Европарламенте обсуждалась программа словенского председательства. Не удивительно, что Янша получил нагоняй.

Ска Келлер, "зелёный" депутат из Германии:

«Кампании клеветы, запугивание средств массовой информации и гражданского общества, поиск козлов отпущения. Это не те действия, которых мы ожидаем от европейского правительства ».

Софи Ин'т Вельд, либерал из Нидерландов:

«Нападки на журналистов свободных СМИ, давление на судебные органы и ваше вмешательство в назначение представителя в ведомство прокурора - недопустимы».

Манфред Вебер, немецкий правоцентрист:

«Позвольте мне быть очень ясным. Любая проблема, связанная с верховенством права, не является внутренним делом страны-члена. Это проблема не только соответствующего государства, но и всех европейцев ».

Словения - проблема для всех европейцев. Председательство в ЕС требует от страны большей отчётности и ответственности — это, безусловно, новый опыт для премьер-министра Яншы.

Пресс-конференция после дебатов в Страсбурге показала, что он, похоже, этого не понял. По его мнению Янеза Янши, рассмотрение ситуации с верховенством права в Словении - пустая трата времени:

«Я полностью поддерживаю верховенство права. Но есть и другие проблемы, например, в Беларуси умирают 400 политических заключенных, и они заслуживают нашей поддержки. Так что есть много-много других проблем, которые неизмеримо более актуальны, чем та, на которую мы сейчас тратим время ».

Янша заодно с Орбаном

Янша - близкий союзник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что вполне понятно.

Орбан недавно подвергся сильной критике за спорный закон своей страны об ЛГБТ, который ограничивает половое воспитание и грубо стигматизирует гомосексуализм. Орбан годами глумился над ценностями ЕС, но на этот раз он, возможно, зашел слишком далеко.

Ко мне присоединяется писатель, специалист по европейским делам, профессор Колледжа Европы Шада Ислам.

Гробе: Прав ли был премьер-министр Нидерландов Рютте, предложивший на последнем саммите Виктору Орбану покинуть ЕС, если он не разделяет европейских ценностей?

Предупредительный выстрел либерализма

Ислам: Он был довольно жёстким и резким в своих комментариях. Но я думаю, что многие люди так думают. Если вы не принадлежите к сообществу ценностей и равноправия, которые создаются внутри Евросоюза, то вы должны решить, быть ли вам членом ЕС или нет. Но я также могу понять, что на данный момент это сложный выбор для некоторых наших, так скажем, восточно- и центральноевропейских стран-членов. Так что, по-моему, это был хороший предупредительный выстрел. Марк Рютте как бы сказал то, что думают многие люди.

Гробе: Этот «Европейский союз общих ценностей»: не превратился ли он в химеру и в иллюзию, когда в него были допущены нелиберальные страны Восточной Европы?

Ислам: Проблема в том, что это происходит не только в так называемых "нелиберальных демократиях Центральной и Восточной Европы. Сообщество ценностей и равноправия также подвергается сомнению в Западной Европе, в так называемых "либеральных демократиях". Постоянно происходит множество нарушений, Штефан, и я не думаю, что мы должны выражать возмущение избирательно. Мы должны одинаково сердиться и столь же громко осуждать ущемление прав человека, нарушения законности, дискриминацию, расизм, ксенофобию, которые происходят также в западной части Европы.

Гробе: Нужно ли воспитывать такие страны, должны ли это делать другие государства-члены?

Ислам: Дело не только в стране. Я думаю, что мы должны делать различие между правительствами и народами. На данный момент, Штефан, у нас есть правительства, которые, по сути, нарушают наши фундаментальные принципы. Кое-где существует разрыв между народами и правительствами, и мы должны это учитывать. Нельзя осуждать целые нации. Можно ли воспитывать правительства? По-моему, это должен быть внутренний процесс. Я думаю, мы должны продолжать взаимодействие. Предупредительные выстрелы, подобные тем, которые сделал на днях Рютте, - это хороший знак для правительств. Но нужно учитывать разницу между народами и некоторыми из этих довольно неприятных правительств.

Гробе: Должен ли существовать механизм для изгнания государств-членов, которые пренебрегают верховенством права, правами меньшинств, свободой прессы и академическими свободами?

Ислам: Когда создавался ЕС, мы даже не думали, что нам придется кого-то изгонять. У нас нет такого механизма, но над этим нужно работать. Сейчас трудно думать и о расширении. Думаю, должна быть какая-то комната ожидания для желающих вступить к нам. Будущие страны-члены должны там показать свою способность играть по правилам. Им можно будет предоставить полное членство, когда они будут готовы. А до тех пор они не будут иметь доступа к фондам ЕС или принимать участие в в каждой встрече лидеров ЕС.

Мечты о песчаном пляже

Я хочу оставить вас с кадрами из Дании. Это на тот случай, если вы не знаете, чем заняться в ближайшее время на пляже.

Как насчет построить замок из песка? Вот этот, высотой 21 метр и 16 сантиметров, установил рекорд Гиннеса. Не хочу вас отговаривать, но вам понадобится почти 5 тыс тонн песка и некоторая помощь - над этим замком работали 30 самых талантливых песочных скульпторов.

Наслаждайтесь пляжем!