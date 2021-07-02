Растёт европейский ущерб от "брексита"

Передачу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон: "На этой неделе большие перемены произошли в этом городе и в масштабе Евросоюза. Самое заметная — это то, что Португалия передала эстафету Словении, которая будет председательствовать в ЕС в течение следующих шести месяцев.

Португальской компас **отдан** Словении

Есть ли у Лиссабона какие-нибудь советы для Любляны, которой придётся координировать восстановление и переход к зелёным и цифровым технологиям?

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии:

«Я не даю советов. Я только что подарил своему коллеге, премьер-министру Словении Янезу Янше, компас. Это точная копия компасов, которые использовали португальские мореплаватели. Навигационный инструмент всегда полезен».

Словения обещает отдавать приоритет верховенству права. Но вопрос: будет ли она практиковать то, что проповедует?

На этой неделе несколько евродепутатов направили письмо в Еврокомиссию с просьбой приостановить выделение Словении средств ЕС за её отказ выдвинуть представителя в новой европейской прокуратуре. Они опасаются, что в Словении недостаточно соблюдаются европейские ценности, и говорят, что её СМИ и судебная система находятся под давлением. Время покажет.

Пока же Словения может наслаждается почётом и вскоре приветствовать еврокомиссаров, журналистов и депутатов в прекрасной Любляне.

Для многих из них это будет первая возможность использовать сертификат об отсутствии Covid-19, который был запущен в четверг, 1 июля.

Могущество ковидного сертификата

Большой сторонник этого сертификата для международных поездок - босс авиакомпании Ryanair. Он сказал Euronews, что его родная Ирландия стала посмешищем в Европе из-за неудач в восстановлении после пандемии.

Майкл О'Лири надеется, что все страны ЕС скоро окажутся в одинаковом положении:

«Мы должны остановить введение отдельными странами Европы глупых или неэффективных правил. Теперь у нас есть цифровой ковидный сертификат, который позволяет путешествовать всем, кто вакцинирован или имеет отрицательным результат ПЦР-теста. Это должно дать немцам необходимую им уверенность. Две недели назад канцлер Ангела Меркель потребовала, чтобы приезжающие в Германии из Великобритании туристы на две недели самоизолировались. Это не имеет смысла, потому что население Соединённого Королевства - самое вакцинированное в Европе ».

Кстати, о Великобритании. Еще одна проблема, за которой Словения должна будет наблюдать, - это переговоры между Брюсселем и Лондоном по североирландскому протоколу.

Колбасное перемирие

Хотя после референдума в Соединённом Королевстве прошло более 5 лет, и более 6 месяцев - с момента вступления “брексита» в силу, эта проблема далека от решения. На этой неделе ЕС продлил ещё на 3 месяца начало таможенных проверок охлажденного мяса. Это означает, что супермаркеты в Северной Ирландии снова смогут складировать колбасы и фарш, произведённые на основной части Соединённого Королевства.

Курирующий «брексит» еврокомиссар Марош Шефчович считает, что это только жест, а главное написано мелким шрифтом:.

«Мы не выдаем карт бланш. Это решение носит временный характер, и к нему прилагаются жёсткие условия ».

Многие брюссельские наблюдатели предполагают, что через три месяца будет объявлен ещё один льготный период. Но всё это показывает, насколько жёстким получился "брексит", и как пагубно он влияет на ситуацию на местах.

Так считает Фабиан Зулег из Центра европейской политики:

"Эти льготные периоды, отсрочки и продления до сих пор помогали смягчить удар. Но теперь то там, то здесь мы видим реальный ущерб от “брексита» - то, что он делает с торговлей, с людьми, с миграцией. И это будет продолжаться ».

Ещё одно реальное влияние “брексит» оказывает на судьбы миллионов граждан ЕС, находящихся в Соединённом Королевстве. На этой неделе для них закончился крайний срок для подачи заявлений на получение статуса постоянного жителя. Это настоящая проблема, учитывая, что у многих нет даже адреса электронной почты, а весь процесс осуществляется в цифровом формате.

Ко мне присоединяется Дора-Оливия Викол, антрополог, давно изучающая трудовое юридические аспекты занятости, основавшая благотворительную организации по вопросам трудоустройства - Центр рабочих прав.

Статус постоянного жителя Британии

Макмахон: Это очень важно для наших зрителей и для многих людей, у которых есть родственники и друзья в Великобритании. Они с тревогой следили за этими сообщениями. Мой первый вопрос - что именно означает этот статус постоянного жителя и какие права будут ни гарантированы?

Викол: Статус постоянного жителя введен для защиты прав граждан ЕС, прибывших в Великобританию до того, как закончилась свобода передвижения. Им защищены и права членов их семей. В это включено всё - от права въезда в страну и проживания в ней до доступа к государственным услугам, работы и аренды.

Макмахон: Это звучит здорово, но крайний срок для подачи заявления закончилось в четверг, 1 июля. Думаю, что многие люди не придавали этому должного значения не смогли оформить документы во-время.

Викол: Да, это верно. Боюсь, предстоит ещё одна массовой вынужденный отъезд - теперь уже в цифровую эпоху. Мы получали жалобы от бесчисленного количества людей, которым было трудно подать электронное заявление. Моя команда работала круглосуточно на этой неделе, помогая людям заполнять формы вплоть до без трёх минут полночь в последний день. Мы очень переживаем за людей, которые не подали заявления. Мы также обеспокоены тем, что многие люди, даже подавшие заявление, не могут получить статус резидента, потому впервые это только цифровой статус. Некоторые не могут этого сделать либо из-за цифровой неграмотностью, либо потому, что в самой цифровой системе возникают сбои.

Макмахон: Если люди пропустили крайний срок, а таких, наверное, много, могут ли они всё ещё подать заявление? Или уже поздно?

Викол: Они, безусловно, должны его подать, но это стало сложнее. Министерство внутренних дел четко заявило, что заявления нужно подавать, и что каждое будет рассматриваться с учётом всех обстоятельств. Существует ряд уважительных причин для опоздания, и к заявлению нужно приложить сопроводительное письмо, объясняющее, почему произошла задержка. Некоторые из причин, которые будут приняты министерством, - это когда человек потерял трудоспособность по болезни, стал жертвой плохого обращение или современного рабства.

Футбол принёс **Европе**радость

И, наконец, несмотря на предостережения ученых, чемпионат по футболу Евро-2020 продолжается. Большое количество заболеваний Covid-19 связано с матчами, но они принесли столь необходимую радость Европе.

Здесь, в Бельгии, болельщики наслаждаются каждой игрой, особенно в Брюсселе, где проживает множество национальностей, и реет море флагов.

Кроме того, Бельгия занимает лидирующие позиции по вакцинации: ¾ бельгийцев старше 18 лет уже сделали одну прививку, а 42% полностью вакцинированы от коронавируса. Это, наверное, повод для оптимизма, хотя и осторожного, поскольку штамм Дельта может распространиться по континенту".