Оффшорная ветроэнергетика: новая надежда Европы

Крайне редко выпадает шанс снять реальные операции на морской ветряной электростанции, но нам удалось сделать это. В новом выпуске программы "Климат сегодня" мы узнаем, сколько энергии можно получить от ветра, насколько масштабной может стать оффшорная ветроэнергетика?

В нашей программе - специальный репортаж с ветряной электростанции в Северном море.

Хиль Лискано, директор по исследованиям и разработкам, VORTEX:"У нас есть потенциал, есть ветер, ресурсы, пространство. Есть технология, которая развивается".

Но сначала - последние данные службы наблюдения за изменением климата "Коперник".

Джереми Уилкс, Euronews euronews

Если вы находитесь в Европе и вам кажется, что в прошлом месяце было холоднее, чем в среднем, то вы правы.

В целом в регионе температура была на 0,9 градуса Цельсия ниже нового среднего значения 1991-2020 годов.

Температурная аномалия в апреле 2021 года euronews

Если мы посмотрим на эту карту, то увидим, что в Центральной и Западной Европе температура в апреле была ниже средней более чем на 2 градуса.

В Словении был зафиксирован новый рекордный минимум месяца, а в Великобритании - самая низкая средняя температура с апреля 1922 года.

Во Франции лоза и фруктовые деревья были уничтожены сильными морозами.

Как объясняет климатолог Робер Вотар, одна из причин столь сильного ущерба в том, что сейчас в начале года обычно бывает теплее.

Робер Вотар, директор института Пьера-Симона Лапласа: "Нужно быть очень осторожными с этими поздними заморозками, потому что сейчас из-за глобального потепления вегетационный период становится длиннее, а весенние сезоны начинаются раньше. И поэтому может случиться так, что растения будут подвергаться воздействию низких температур, которые являются вполне нормальными для апреля, но на стадии вегетации это воздействие может более серьезным".

А теперь - наш репортаж об оффшорной ветроэнергетике. У нас появилась поистине редкая возможность побывать в непосредственной близости от этих высотных турбин у побережья Бельгии. Мы хотели увидеть, как развивается этот сектор и как можно извлечь максимальную пользу из силы ветра.

Мы присоединились к команде бельгийской компании Parkwind в ходе планового посещения их ветропарка в Северном море. Она находится в 50 километрах от Остенде. Зачем же ставить турбины так далеко?

Кристоф Верлинден, менеджер по эксплуатации и техническому обслуживанию, PARKWIND: "Чем дальше мы находимся от берега, тем устойчивее и энергичнее ветер. Другой фактор заключается в том, что люди не хотят, чтобы турбины стояли у них во дворах, поэтому их размещают подальше".

По прибытии на место, команда приступает к работе, обслуживая одну из 399 турбин, которые ежедневно обеспечивают 10% потребности Бельгии в электроэнергии.

Сектор быстро развивается во всех смыслах этого слова - эта турбина возвышается на 188 метров над морем, а самые большие достигают 220 метров в высоту.

Кристоф Верлинден: "Тенденция состоит в использовании более крупных турбин. Почему? Потому что для каждой нужен фундамент. Ее нужно установить. Нужны суда. Нужна целая команда и полная мобилизация. Если вы можете получить 15 мегаватт с одной установки, а не с пяти трехмегаваттных турбин, вы можете выиграть время и деньги. Но в конечном счете нам нужно строить больше в целом - на все большей и большей площади".

Эта ветряная электростанция сейчас работает на полную мощность. Тем временем разрешения на строительство новых выдаются повсюду - от западной Ирландии до Балтики.

Погодные и климатические условия - важный фактор для разработчиков, поскольку средняя скорость ветра в Европе может меняться на 6 процентов в год.

Хиль Лискано, директор по исследованиям и разработкам, VORTEX: "Очень важно иметь в виду, что даже небольшие изменения условий ветра, составляющие всего несколько десятых метра в секунду, могут повлиять на жизнеспособность проекта, изменить тип оборудования, которое вы будете использовать, а также его расположение".

Еще один фактор, влияющий на жизнеспособность проекта, - глубина моря. Эти турбины стоят на 30-метровых опорах в воде. Есть места, где ветер сильнее, но там больше глубина и опоры не могут быть использованы. Но все же решение было найдено.

Хиль Лискано: "Технология дала ответ - теперь мы можем разрабатывать плавучие турбины. Это открывает окно для развития проектов оффшорного ветра во многих регионах, где много ветра, где есть возможность подключения к сети, но где глубина моря очень большая".

По прогнозам, с помощью этих плавучих турбин оффшорная ветроэнергетика будет удовлетворять 3% спроса на электроэнергию в Европе сегодня и 25% - к 2050 году.

Дополнительная информация:

На сегодняшний день установленная мощность оффшорной ветроэнергетики в бельгийской части Северного моря составляет 2,26 гигаватт, что удовлетворяет около 10% общего спроса на электроэнергию.

В декабре 2018 года в Морском пространственном плане на 2020-2026 годы федеральное правительство утвердило новые оффшорные ветровые зоны, чтобы удвоить текущую мощность к 2026 году. Таким образом, оффшорные ветроэнергетические мощности в бельгийском Северном море должны получить дальнейшее развитие до 4,5 ГВт. Это позволит производить около 16 ТВт/ч экологически чистой электроэнергии в год, что составляет около 20% от общей потребности Бельгии в электроэнергии.

Parkwind - бельгийская независимая компания, имеющая 201 турбину, распределенную по 4 ветропаркам. Парк, который мы посетили, называется Northwestern Two, он был построен в прошлом году и является частью более крупного бельгийского ветропарка. Parkwind - не единственная ветровая компания, работающая в этом большом парке. В целом, компания Parkwind имеет 771 мегаватт производственных мощностей по всей Европе, что достаточно для обеспечения электроэнергией до 800 тысяч домов.

Европейская комиссия хочет значительно увеличить мощность морских ветряных электростанций в Европе в течение следующих 30 лет в рамках своих "зеленых" целей по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Стратегия направлена на увеличение мощности морских ветропарков в Европе с 12 гигаватт (ГВт) в настоящее время до 60 ГВт к 2030 году и 300 ГВт к 2050 году.