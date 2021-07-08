Токио-2020: Олимпиада при пустых трибунах

Олимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах. Из-за всплеска заражений коронавирусом за две недели до начала соревнований японские власти ввели в стране чрезвычайное положение и стали рассматривать вопрос о степени ограничений допуска на стадионы. В четверг вечером последовал вердикт. Его огласила министр по вопросам Олимпиады Тамаё Марукава:

_"На пятисторонней встрече с Междунардным Олимпийским комитетом, Международным паралимпийском комитетом, Оргкомитетом Токио-2020, властями Токио и правительством страны было решено закрыть доступ зрителям на площадки Игр в Токио после того, как в городе было объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса". _

Премьер министр Японии Ёсихида Суга сообщил, что чрезвычайное положение в Токио начнёт действовать с 12 июля.

В пятисторонней онлайн-встрече принял участие и прилетевший в Токио по такому случаю глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он находится в отеле, где должен пройти трёхдневный карантин.

"Я думаю, мы все должны быть довольны введением более строгих мер для защиты всех: как жителей Японии - так и участников Игр", - сказал Бах после того, как стало известно о принятом решении.

Между тем участники Олимпиады уже прибывают в Японию. В столичном аэропорту Ханэда в четверг встречали олимпийскую сборную Великобриатнии.

А олимпийцы Уганды после заверешения карантина уже приступили к тренировкам в городе Идзумисано в префектуре Осака на западе Японии, где находится их лагерь.