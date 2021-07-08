Евросоюз предложил России взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Евросоюз могут обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом заявили в российском минздраве. Там отметили, что получили такое предложение от европейских коллег и "готовы встречаться и обсуждать".

Посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил, что европейский закон позволяет признавать свидетельства, выданные в третьих странах. В то же время он подчеркнул, что, учитывая серьезное ухудшение ситуации в России, об открытии границ говорить рано.

Сейчас в Евросоюзе действует единый "паспорт путешественника", он же "зелёный паспорт", куда вносятся данные о прививках, результатах пцр-тестов или перенесённом ковиде. Документ позволяет без проблем путешествовать внутри ЕС.

В России также выдают аналогичные сертификаты, которые потребуются для доступа на массовые мероприятия или, как в Москве, — во внутренние помещения кафе и ресторанов.

Пока что российская вакцина не подходит для поездок по ЕС, а европейские вакцины не позволят посетить московский ресторан.

При этом обе стороны столкнулись со стремительным распространением поддельных сертификатов и QR-кодов: по словам представителей Европола, мошенники стремительно сориентировались в ситуации уже спустя считанные дни после официального введения этих документов.