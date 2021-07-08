Налажена подделка ковидных паспортов

Не прошло и 10 дней после начала поездок по Евросоюзу пассажиров со справкой об отсутствии у них коронавируса, как на чёрном рынке появились её подделки. Этот сертификат о вакцинации можно оформить через чаты в мессенджере Telegram. Там же можно приорести и сами вакцины. В темной сети, Даркнете, можно связаться с теми, кто предоставляет такие услуги, и оплатить их в криптовалюте.

В Италии полиция раскрыла 10 подобных преступных схем. Руководит этой операцией из Милана глава отдела по борьбе с кибер-мошенничеством в Милана Джанлука Беррути:

«Через интернет и через эти каналы вы можете продавать разные вещи и документы по всему миру. Фальшивые паспорта и вакцины доступны не только в Евросоюзе, но и в других местах, например, в Швейцарии, в Великобритании, в США. Их мы нашли также в Новой Зеландии и далеких странах».

Цены варьируются от 100 до 150 евро в зависимости от пакета. Иногда в него входят сертификат и дозы для прививки. Для получения всего этого зарегистрировалось около 250 тыс пользователей, и сотня пытались договориться непосредственно с продавцами. Некоторые покупатели сделали заказы из-за пределов ЕС..

«Большую ответственность несут не только люди, которые продают фейковые сертификаты, но и те, кто пытается их использовать».

В полицейской службе Евросоюза рассказали Euronews, что во время пандемии преступники хорошо приспосабливаются к новым ситуациям. Например, они быстро научились подделывать отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Европол сооющил, что поддерживает правоохранительные органы по всему ЕС в борьбе с подобными махинациями. Вместе они проводят трансграничные операции против хакеров, фальшивомонетчиков и похитителей банковских данных.

Учреждения внутренних дел Евросоюза предупреждают, что благодаря широкому распространению доступных технологических средств, таких как принтеры с высокой чёткостью и компьютерные программы, мошенники могут создавать поддельные документы высокого качества. Пограничный контроль не всегда так хорошо оснащён.