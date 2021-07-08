ВОЗ: "Маски снимать рано!"

Оправданный шаг или фатальная ошибка: ученые, медики и СМИ спорят об озвученном недавно решении Лондона отменить с 19 июля коронавирусные ограничения - социальное дистанцирование и маски. ВОЗ считает меру поспешной в период, когда в мире и в самой Великобритании растет число зараженных.

Майкл Райан, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил: "Я призвал к крайней осторожности в вопросе о полной отмене социальных мер в это время; все это чревато последствиями".

В ВОЗ не устают напоминать,что пандемия далека от завершения, коронавирус мутирует и учится обходить антитела. Высокотрансмиссивный дельта- штамм стал причиной новой волны и в Европе, и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона - от Южной Кореи до Австралии. На передовой - Индонезия, там за стуки зарегистрировано рекордное число смертей ( более 10 тысяч), медики проводят отбор пациентов, а власти закупают кислород за границей.

С начала пандемии в мире погибли 4 миллиона человек, а число случаев заражения превышает 185 миллионов. Специалисты видят выход в тотальной иммунизации населения планеты и призывают к справедливому распределению вакцин.