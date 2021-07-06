Норвегия: за естественную красоту и фото без фильтров

Никаких фильтров, ни фотошопа. В Норвегии принят закон, запрещающий публикацию в соцсетях отретушированных изображений без специальной маркировки.

Нововведение касается рекламных постов в Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok и Twitter.

Если блогер или инфлюенсер откорректировал снимок, а именно - изменил пропорции тела или лица, улучшил его вид, наложив фильтр или маску, то размещать его в интернет-пространстве он обязан с пометкой о редактировании.

Дженни Софи Ли Пикл, Instagram-блогер:

"Я всегда думала, что с фильтрами выгляжу лучше. Поэтому я использовала их и не осознавала, что в каком-то смысле это стало зависимостью. Хуже всего то, что в итоге ты начинаешь бояться встречи с людьми, потому что они могут тебя не узнать и удивиться, тому, что в реальной жизни ты выглядишь иначе".

Цель инициативы - в борьбе с навязыванием нереалистичных стандартов красоты. Особенно негативно они сказываются на детях и подростках, считают законодатели.

Камилла Кнутсен Стейннес, начный сотрудник OsloMet:

"Исследования показывают, что это снижает самооценку представителей молодого поколения. Это вызывает у них недовольство своим телом и внешним видом".

За поправки к закону о маркетинге, предложенные Министерством по делам семьи и детей, проголосовали 72 парламентария. Против - 15.

Законопроект вступит в силу, когда его подпишет король Норвегии Харальд V.