Еврокомиссия предлагает ввести стандарт зелёных облигаций

В своих усилиях по предотвращению изменений глобального климата Еврокомиссии всё больше применяет стратегию устойчивого финансирования. Брюссель предложил, в частности, внедрить стандарт зелёных облигаций, которого должны придерживаться как страны-члены, так и бизнес. Для тех, кто выпускает такие бонды, разработан свод правил. Их представила во вторник еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам из Ирландии.

"Мы хотим ввести эти правила европейской зеленой облигации для того, чтобы на рынке нельзя было выдавать за зелёные продукты продукты не зелёные, - сказала Мейрид Макгиннесс. - Инвесторы не любят, когда их вводят в заблуждение, и мы этого не допустим. Наши стандарты чётко определят, что устойчиво, и что не устойчиво".

Использование чистых инвестиций поможет Евросоюзу к 2050 году свести к нулю разницу между выбросами углекислого газа и их поглощением. О такой амбициозной стратегии публично просил в июне депутат Европарламента, социалист из Нидерландов.

«Я очень надеюсь, что даже добровольный стандарт поможет усилить на рынке интерес к устойчивым инвестиционным проектам, - сказал Пол Танг. - Это означает, что после того, как вы пройдете проверку и приобретёте рейтинг стандарта зеленых облигаций, финансирование станет дешевле ».

Представители фракции "зелёных" считают эту инициативу недостаточно зелёной. Вместе с социалистами они призывают теперь уделять больше внимания социальному измерению зелёной экономики.