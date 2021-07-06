Нестабильность в Афганистане: военные США молча ушли из Баграма

Американские военные покинули авиабазу Баграм ночью, не уведомив нового афганского командира и отключив электричество, в связи с чем на нее вторглись мародеры, которые в течении двух часов грабили казармы и склады. Об этом сообщили афганские военные, но в Пентагоне утверждают, что заранее координировали процесс вывода войск.

На фоне нестабильной обстановки на севере Афганистана Иран и Турция закрыли свои консульства, расположенные в городе Мазари-Шариф. Дипломатическое представительство России временно приостановило свою работу.

В последние дни несколько уездов в северной провинции Бадахшан, а также на юге в Кандагаре, взяли под свой контроль боевики движения талибан, зачастую без боя. В результате наступления экстремистов более тысячи афганских военных и проправительственных ополченцев перешли на территорию Таджикистана. В правительстве заявляют о планировании контрнаступления в районах, которые захватывают талибы.

Наблюдатели отмечают, что затягивание межафганских переговоров может привести к распаду правительства и новому витку напряженности в стране.