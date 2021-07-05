Беларусь запросила у России выдать певицу Анжелику Агурбаш

Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила, что возбудила уголовные дела в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

"Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А. А., - говорится в опубликованном в понедельник сообщении ведомства. - В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности".

О заведении на нее уголовного дела в Беларуси несколько дней назад сообщила сама певица, проживающая в России.

Агурбаш объявила о создании политического проекта "Земляки" и организационного комитета по созданию инициативной группы по провидению в декабре — январе конституционного референдума.

Согласно белорусскому законодательству, по инкриминируемым статьям Агурбаш грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что с августа 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube сведения, "направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь".