4 июля в США: минута молчания, салют и хот-доги

Традиционное празднование Дня независимости в США в этом году прошло под знаком памяти об ушедших - здесь и жертвы пандемии, и те, кто погиб при обрушении дома в Майами.

Послушать президента Байдена 4 июля на Южной лужайке Белого дома собрались свыше тысячи человек. Обращаясь к нации, Байден призвал американских политиков к сплочению. Праздник есть праздник: по всей стране в этот день прошли забавные конкурсы, например, конкурс поедания хот-догов, и прогремели салюты.