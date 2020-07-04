Необычный День независимости

Нынешний национальный праздник День независимости 4 июля в Соединенных Штатах встретили совсем не так, как обычно. Из-за эпидемии коронавируса, которая унесла жизни почти 130 тыс американцев, многие мероприятия транслировались онлайн. Но мемориал жертвам 11 сентября в Нью-Йорке, закрытый с марта из-за карантина вновь был открыт для посещения.

Во многих крупных американских городах традиционные фейерверки, концерты и марши были отменены, праздничные салюты состоялись лишь в Нью-Йорке, Вашингтоне, а также у горы Рашмор в Южной Дакоте, где в скалах высечены скульптурные портреты четырёх американских президентов. Прибыл сюда и Дональд Трамп, став первым после Буша-старшего главой Белого дома, отметившим День независимости у горы Рашмор.

Дональд Трамп не носит маску и продолжает минимизировать масштабы пандемии, но некоторых его близких болезнь не обошла стороной. Коронавирусная инфекция выявлена у Кимберли Гилфойл, советника президента в его новой предвыборной компании и подруги его старшего сына Дона. Пара сейчас находится на карантине.

Гилфойл, ответственная за сбор средств в предвыборной кампании, принимала участие в митинге в Талсе 20 июня, который Трамп провёл - вопреки рекомендациям специалистов - на закрытом стадионе. Многие присутствующие были без масок.