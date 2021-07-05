Поход румынских трудящихся на Брюссель за справедливой зарплатой

Группа румынских трудящихся и профсоюзных деятелей прошлп и проехала 2000 км от Бухареста до Брюсселя, привлекая внимание к неравенству минимального размера оплаты труда в разных странах Евросоюза. В Румынии она составляет всего 460 евро в месяц, да и те не всегда выплачиваются. Участники акции требуют также обеспечения социальных прав румынских граждан, на чём настаивает и Еврокомиссия.

Председатель национальной конфедерации профсоюзов уверен, что Брюссель — на стороне Восточноевропейких столиц:

"Инициативу Еврокомиссии поддерживает большинство румынских трудящихся, потому что это единственный способ избежать бедности, которая в Румынии повсюду. - сказал Богдан Юлиу Хоссу. - К этому дню более 4,4 млн наших граждан уехали в Европу. Если в ближайшие два года ситуация не изменится, эта цифра достигнет семи или восьми миллионов. Мои соотвечественники эмигрируют, потому что не могут найти работу, а та, которая есть в Румынии, неприемлема или находится на очень низком уровне".

В октябре Еврокомиссия передала в Европарламент предложение ввести в каждой стране минимальную оплату труда, соответствующую местным условиям. Кое-где её размер определяется в результате переговоров работодателей с трудящимися и профсоюзами.

Генеральный секретарь Европейской конфедерации труда отмечает, что не все государства считают нужным гарантировать всем рабочим достойный доход:

Мы ожидаем, что Еврокомиссия наконец-то вмешается в румынскую ситуацию, - сказал Лука Визентини. - В этой стране — самые низкие зарплаты в Европе и самые плохие условия труда. Всй это усугубила пандемия. Уровень бедности настолько высок, мы не можем позволить Евросоюзу её игнорировать. Правительство Румынии осуществило ужасные реформы, которые полностью разрушили социальный диалог и коллективные переговоров".

За повышение нынешних зарплат и введение минимальных борются и соседи Румынии - Болгария, Словения или Венгрия. Но им возражают страны Северной Европы, которые опасаются подрыва своей системы коллективных переговоров,