Гуманитарный кризис в Эфиопии

Отряды повстанцев контролируют административный центр эфиопского штата Тыграй — город Мэкэле — и сейчас продолжают наступление в южном и восточном направлениях. Правительство Эфиопии ввело с понедельника одностороннее прекращение огня без всяких условий, но мятежники готовность соблюдать перемирие пока не подтверждали.

По оценкам ООН, в результате вооруженного конфликта в этом регионе более 400 тысяч человек столкнулись с массовым голодом.

Ситуацию обсудил Совета Безопасности ООН.

Розмари Дикарло, заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам, заявила:

"Народный фронт освобождения Тыграя пока не согласился на прекращение огня. При этом поступают сообщения о серьезных столкновениях, а для осуществления доставки гуманитарной помощи нет базовых возможностей. В Мэкэле нет электричества и интернета, ключевые объекты инфраструктуры были уничтожены. И в этот район не могут попасть самолеты".

В четверг были разрушены два ключевых моста, ведущие в Тыграй из города Гондэр в штате Амхара.

С 22 июня авиавласти Эфиопии запретили осуществление гражданских рейсов в Тыграй.

Военная операция федеральных войск против мятежников началась в ноябре прошлого года. За это время свои дома были вынуждены покинуть 1,7 млн человек.