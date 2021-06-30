"Человек Божий" - фильм о любви и милосердии

"Человек Божий" - фильм-драма о жизни одного из самых почитаемых в Греции святых - Нектария Эгинского.

Несправедливые лишения, незаслуженная ненависть, преследования - на его долю выпали тяжёлые испытания. Недоброжелатели добились того, чтобы Епископа Александрийского православной церкви отправили на покой и изгнали из Египта.

Вернувшись в родную Грецию, Нектарий обосновался на острове Эгина, где продолжал провповедовать Слово Божье, учил детей грамоте, основал монастырь.

Елена Попович, режиссёр фильма "Человек Божий": "В фильме затронуты многие темы, актуальные и в наши дни. Я чувствовала, что это поможет людям. Мы снимали не только для верующих, а для всех. Я сфокусировала внимание на характере героя, его способности прощать и помогать другим, даже несмотря на то, что его преследуют и причиняют ему много боли и страданий".

Съёмки картины американского режиссёра сербского происхождения Елены Попович проходили во время пандемии и в значимых в биографии святого местах. На экране его образ воплотил греческий актёр Арис Серветалис.

Арис Серветалис, исполнитель главной роли в фильме "Человек Божий": "Этот человек доверил свою жизнь, свою судьбу Богу. Он соприкоснулся с тем, кто был первоисточником этой жизни. Нектарий одаривал людей любовью. Это так трогательно и показывает всё величие Святого. Он принял столько мучений от ненавидящих людей. Но всё равно он продолжал испытывать к ним только любовь, не ненависть. Он молился за них, замаливал их грехи".

Елена Попович, режиссёр фильма "Человек Божий":

"Мы все ищем свободы. Мы желаем жить в благополучии. Мы хотим чувствовать себя любимыми и свободными. На самом деле, единственный способ достичь этого, несмотря обстоятельства, - это обрести покой внутри самих себя. Поэтому, совершенствуясь и концентрируясь на своих собственных недостатках и на том, чтобы стать лучше, мы можем помочь и другим. Вот что он сделал. И сегодня нам нужно научиться любить и прощать, чтобы сделать этот мир лучше".

Также в картине сыграли российский актёр Александр Петров и голливудская звезда Микки Рурк.

Фильм "Человек Божий" удостоен приза зрительских симпатий 43-го Московского международного кинофестиваля.