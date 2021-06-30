Аргентина ищет украденных хунтой внуков

"Помогите нам найти вас". Под таким лозунгом Аргентина развернула международную розыскную кампанию. Идёт поиск 350 пропавших внуков и внучек, которые родились в стране во время военной диктатуры с 1974 по 1983 год. Некоторые из них оказались в приёмных семьях и никогда не сообщали об этом на родину, другие сомневаются в своем происхождении. До сих пор были установлены имена только 130 таких людей.

Посол Аргентины в ЕС рассказывает о том, как жестоко военная хунта обращалась с детьми и внуками оппозиционеров:

"Имели место систематические и массовые нарушения прав человека государственным репрессивным аппаратом, - сказал Пабло Гринспун. - Одним из примеров такой политики были систематические и грубые похищения людей, включал детей и младенцев, которые становились безымянными. Это происходило потому, что их родителей бросали за решётку, или потому, что женщины не регистрировали их после тайных родов".

Подобные злоключения пережил Гильермо Амарилья. Он родился в аргентинской тюрьме в 1980 году. Его семья не знала о его существовании, потому что его мать была на втором месяце беременности, когда её арестовали. Десять лет назад, после генетического анализа, он воссоединился со своей роднёй:

"Теперь у нас есть правда, мы узнаем, кто мы такие и откуда, кем были наши родители, - сказал этот украденный ребёнком аргентинец. Мы узнаем обо всем мире, повсюду люди приветствуют нас с распростёртыми объятиями, окружают дружбой и любовью. Мы также узнаем ужасные истории, связанная с исчезновением наших родителей ".

Создателем движения была правозащитная организацией бабушек с площади Пласа-де-Майо в Буэнос Айресе. В 1977 они начали искать пропавших детей своих детей. Как только демократия в Аргентине была восстановлена, к это деятельности подключилось государство. Тех, кто может оказаться пропавшим внуком или внучкой, приглашают обратиться за помощью на условиях конфиденциальности в любое посольство или консульство Аргентины.