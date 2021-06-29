Франция вылетела с Евро-2020

Главный фаворит Евро-2020, действующий чемпион мира сборная Франции сошла с дистанции в первом раунде плей-офф. В матче против Швейцарии подопечные Дидье Дешама, пропустив первыми, казалось, вели игру к уверенной победе после дубля Карима Бензема и гола Поля Погба. Однако швейцарцы на последних минутах сквитали два гола, выстояли в дополнительное время и вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Решающую осечку допустил Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале соперником швейцарцев будет Испания, матч которой против Хорватии складывался по похожему сценарию. Испанцы также пропустили первыми, причем забили сами себе с курьезного автогола, повели 3:1, дали сопернику сравнять счет - отличились Оршич и Пашалич, но все же вырвали победу в дополнительное время - чашу весов на сторону Ла Рохи склонили точные удары Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля - 5:3.