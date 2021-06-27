В четвертьфинал вышли сборные Италии и Дании

Сборная Италии в дополнительное время обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В составе победителей мячи забили Федерико Кьеза и Матео Пессина. У австрийцев отличился Саша Калайджич. В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене

На матче в Амстердаме сборная Дании со счетом 4:0 обошла команду Уэльса. Дублем отметился Каспер Дольберг, еще два мяча забили Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт. В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Эта встреча пройдет 3 июля в Баку.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.