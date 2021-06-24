Что случилось в Черном море?

Москва и Лондон уточняют детали инцидента в Черном море близ крымского мыса Фиолент. Российские военные обвинили британцев в нарушении границы; по их данным, накануне британский эсминец "Дефендер" зашел на полторы морские мили вглубь российских территориальных вод и проигнорировал предупредительный огонь. В Лондоне утверждают, что в сторону "Дефендера" не стреляли.

"Предупредительных выстрелов в сторону эсминца "Дефендер" не производилось", - сообщается в твите Министерства обороны Соединенного королевства. В Лондоне уточнили, что "Дефендер" шел через территориальные воды Украины в соответствии с международно утвержденным маршрутом.

"Мы квалифицируем случившееся как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством, - заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. - Также хотела бы сообщить, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол".

Находившийся на борту эсминца журналист BBC подтвердил, что "Дефендер" зашел в воды, которые Россия считает своими. В пользу этого свидетельствуют и данные спутникового мониторинга.