В России успешно прошли учения по управлению стратегическими ядерными наступательными силами

В России успешно прошли учения по управлению стратегическими ядерными наступательными силамиКомментарии
Российские военные провели масштабные учения по управлению стратегическими ядерными наступательными силами. Соответствующее видео распространило Минобороны РФ. На кадры попали пуски стратегических крылатых ракет, выполненные самолетами Ту-160 и Ту-95МС, вылетевшими с аэродромов в Саратовской и Амурской областях.
В Баренцовом море тренировались подводники. Военное ведомство показало пуск баллистической ракеты атомным ракетным крейсером "Карелия" с глубины пятидесяти метров. Основное вооружение крейсера - межконтинентальная баллистическая ракета "Синева". До этого, согласно открытым данным, пуск баллистической ракеты "Синева" с подлодки К-18 "Карелия" был произведен в октябре прошлого года.
На северном космодроме Плесецк свои действия отработали расчеты, которые обеспечивают пуск межконтинентальных баллистических ракет "Ярс". В министерстве обороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме.