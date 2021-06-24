В Гомеле начинается суд над блогером Сергеем Тихановским. Процесс проходит в закрытом режиме прямо в здании СИЗО. "У адвокатов не будет возможности рассказать нам, что происходит. Мы понимаем, что суд не будет законным, не будет честным, не будет справедливым", – отметила в связи с этим его супруга, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Она стала одним из лидеров оппозиции именно после задержания мужа. Изначально ему самому не удалось баллотироваться - его арестовали на 15 суток за участие в митинге, ЦИК отказал в регистрации. Затем его арестовали в Гродно во время сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты супруги. Дело закончилось потасовкой с милиционером. Мужчину обвинили в организации "под видом пикета по сбору подписей незаконного массового мероприятия" - в нарушении общественного порядка, разжигании ненависти и приготовлении к массовым беспорядкам.

Вместе с основателем YouTube- и Telegram-каналов "Страна для жизни" на скамье подсудимых находятся оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов. Слушания проходят и по делу создателя Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика и автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича​, обвиняемых ворганизации массовых беспорядков и разжигании вражды, а также оппозиционного политика Николая Статкевича, которому вменяют в вину организацию массовых беспорядков.

Следствие утверждает, что все фигуранты связаны с "экстремистскими" соцсетями, через которые они "выискивали сообщников" и "манипулировали общественным сознанием". Всем им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Никто из них свою вину не признает и считают заведенные на них дела политически мотивированными и сфабрикованными.

По сообщениям белорусских СМИ, с утра четверга все подъезды к СИЗО, кроме одного, перекрыты. К зданию приехали европейские дипломаты.

В связи с началом процесса Европейский союз вновь потребовал от Минска освобождения всех политических заключенных. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар вновь заявила: "Мы осуждаем насилие и действия властей в отношении демонстрантов в Минске и решительно предостерегаем от ограничения прав на свободу мнения, как это сейчас происходит".

Ранее "по сговору с Сергеем Тихановским были осуждены еще около 20 человек.