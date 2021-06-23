КНДР: меры есть, коронавируса нет

Обязательное ношение масок, измерение температуры, дезинфекция помещений. В КНДР ужесточили антиковидные меры в учебных заведениях. С целью, как объясняют власти, "противостоять пандемии, которая бушует во всём мире". Кроме, судя по всему, самой Северной Кореи. Там, по утверждениям официального Пхеньяна, заражённых коронавирусом по-прежнему нет.

О Ен Ми, учительница средней школы № 1 Пхеньяна:

"Мы усиливаем меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Поскольку масштабы ущерба, причинённого Covid-19, увеличиваются во всем мире с каждым днём. Мы следим за тем, чтобы наши сотрудники и ученики строго соблюдали меры социального дистанцирования. Требование для всех - ношение масок и дезинфекция рук".

На фоне усиления изоляции, КНДР переживает глубокий экономический кризис. Лидер страны Ким Чен Ын ранее назвал ситуацию с обеспечением продовольствием населения напряжённой, призвав соотечественников быть готовыми к "трудному походу". При том, что именно так называют события 90-х, когда от голода умерли сотни тысяч северокорейцев.