Евро-2020: фавориты идут дальше

4 гола на двоих, три из которых с пенальти — сборные Франции и Португалии сыграли вничью (2:2) на Евро-2020 в заключительном матче группы F. По два гола за свои команды забили Карим Бензема и Криштиану Роналду.

В этой же группе на грани вылета из турнира была Германия, которая дважды уступала по ходу матча Венгрии, но вырвала устраивающую ее ничью на 84-й минуте после гола Леона Горецка (2:2).

Франция, Германия и Португалия вышли в плей-офф и в 1/8 финала сыграют против Швейцарии, Англии и Бельгии соответственно.

В группе Е Испания после двух ничьих на старте Евро успокоила своих болельщиков разгромом Словакии, забив в ворота Мартина Дубравки пять безответных голов. Заняв второе место в группе, в 1/8 финала подопечные Луиса Энрике сразятся с Хорватией. Первое место в квартете Е заняла Швеция, которая со счетом 3:2 одолела Польшу, забив победный гол на четвертой добавленной минуте. Этот результат вывел также в плей-офф сборную Украины, которая финишировала третьей в группе С и сыграет в 1/8 финала со Швецией.