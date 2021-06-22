Volocopter - "летающее такси"

Немецкая компания Volocopter провела первый четырёхминутный демонстрационный полёт своего электрического «летающего такси» с вертикальным взлётом. В парижском аэропорту Лё-Бурже пассажирский беспилотник поднялся на высоту 30 метров и, пролетев около пятисот метров со скоростью порядка 30 км/ч, вернулся на землю. Пассажиров на борту не было. Говорит Флориан Рейтер, директор Volocopter:

– Он действительно предназначен для работы в городе. В нём два сиденья, что прекрасно подходит для перевозки пассажиров. По нашим данным, степень заполненности такси или Uber составляет один и две десятых, так что это идеальное средство передвижения в городской черте – тихое, безопасное и c фантастическим обзором. Мы работаем над его интеграцией с другими видами транспорта, чтобы он стал во всех смыслах доступным для каждого. Все, кто сейчас пользуются такси, смогут использовать и Volocopter на определённых маршрутах.

Партнёрами компании выступают парижские власти и местные транспортные компании. Они намерены обеспечить возможность использования «летающего такси» во время Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом 2024 года. Интерес к Volocopter проявляют и в ряде других крупных городов. Заказать поездку можно будет с помощью специального приложения для смартфона, которое сейчас разрабатывается.