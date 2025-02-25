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Модель Zero Ultralight взлетает и пролетает над внедорожником, Халф Мун Бэй, Калифорния, США, 24.02.2025
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Видео. Компания Alef Aeronautics планирует начать производство летающего автомобиля

Последние обновления:

Производство автомобиля Model Zero запланировано на 2025-2026 годы, а 3 000 предварительных заказов уже поступили.

Автомобильная и авиационная компания Alef Aeronautics провела успешные испытания своего летающего автомобиля Model Zero Ultralight. Автомобиль смог зависнуть в воздухе на 40 секунд. Однако строгие ограничения для СМИ на запуск вызвали опасения по поводу прозрачности. Генеральный директор Джим Духовны заявил, что компания планирует начать производство к 2025-2026 году, хотя возможны и задержки. Тем не менее, эксперты считают это прорывом.

Однако остаются вопросы о безопасности, правилах и реальном применении летающих автомобилей. Тем не менее, у компания Alef уже есть 3 000 предварительных заказов.

Alef - одна из нескольких компаний, разрабатывающих воздушные такси и прототипы летающих автомобилей по всему миру.

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