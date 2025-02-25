Видео. Компания Alef Aeronautics планирует начать производство летающего автомобиля

Автомобильная и авиационная компания Alef Aeronautics провела успешные испытания своего летающего автомобиля Model Zero Ultralight. Автомобиль смог зависнуть в воздухе на 40 секунд. Однако строгие ограничения для СМИ на запуск вызвали опасения по поводу прозрачности. Генеральный директор Джим Духовны заявил, что компания планирует начать производство к 2025-2026 году, хотя возможны и задержки. Тем не менее, эксперты считают это прорывом.

Однако остаются вопросы о безопасности, правилах и реальном применении летающих автомобилей. Тем не менее, у компания Alef уже есть 3 000 предварительных заказов.

Alef - одна из нескольких компаний, разрабатывающих воздушные такси и прототипы летающих автомобилей по всему миру.