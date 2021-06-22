Еврокомиссия утвердила восстановительный план Италии

Италия намерена поднять свою экономику, больше инвестировать в свой отстающий Юг, построить современную инфраструктуру. Таковые ключевые положения национального Плана восстановления после пандемии, который одобрила в ходе своего визита председатель Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что из всех столиц Рим получит от Брюсселя самый крупный транш в почти 200 млрд евро.

Премьер-министр Марио Драги заверил, что эти деньги будут потрачены с пользой:

«Это день гордости для нашей страны, - сказал он. - Мы разработали амбициозный план реформ. Инвестиции будут направлены на то, чтобы сделать Италию более справедливой, конкурентоспособной и устойчивой в своём росте».

Встреча проходила в парке развлечений Cinecittà потому, что большая часть европейской помощи будет направлена итальянской индустрии кино как одному из наиболее пострадавших секторов.

Но хватит ли этих денег, чтобы поднять итальянское хозяйство до уровня лучших времён прошлого? В этом сомневается римский профессор экономики Чезаре Поцци:

«В 2000 году ВВП на душу населения в Италии был на 20% выше среднего по Европе, - сказал он. - Непосредственно перед пандемией мы были на 6% ниже среднего показателя по ЕС. Придётся много догонять. "

В тот же вторник, продолжая своё турне по столицам, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Берлин, чтобы утвердить восстановительный план Германии в присутствии канцлера Ангелы Меркель. Встреча двух влиятельных немок призвана придать континенту надежды на успешное преодоление последствий пандемии.