Анкара пытается запретить оппозиционную прокурдскую партию

Конституционный суд Турции принял к рассмотрению иск о запрете оппозиционной прокурдской Партии демократии народов.

С обвинительным заключением, насчитывающим 850 страниц, в суд обратилась турецкая генеральная прокуратура, которая утверждает, что некоторые заявления и действия членов партии были направлены на раскол между государством и народом.

"Процесс, инициирующий запрет, начался с политической кампании, которая продолжалась в течении месяцев", — уверен сопредседатель Партии демократии народов Митхат Санжар.

По его словам, ПДН будет использовать все доступные демократические инструменты для предотвращения роспуска.

На прошлой неделе в офисе партии в Измире неизвестный мужчины открыл огонь, погибла сотрудница партийной структуры. Сегодня многие члены и сторонники ПДН находятся в тюрьме, включая сопредседателя Селахаттина Демирташа, который принимал участие в президентских выборах и был арестован по обвинению в террористической деятельности.

Следствие полагает, что Партия демократии народов является политическим крылом вооруженных курдских сепаратистов.

В случае решения о запрете эта партия — вторая по величине оппозиционная сила Турции — будет расформирована, а ее членам будет запрещено вести любую политическую деятельность в течение пяти лет.

На парламентских выборах в 2018 году ПДН получила почти 12% голосов.